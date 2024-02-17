特朗普付艷星掩口費案 3‧25開審

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌在2016年大選前，向成人電影女星斯蒂芬妮支付「掩口費」時偽造商業紀錄而遭起訴，紐約州高等法院法官梅爾尚（Juan Merchan）周四宣布案件下月25日開審，為特朗普面臨4件刑事官司中首宗開審案件，他將成為首位就刑事檢控出庭應審的美國前總統。

被指偽造商業紀錄 特朗普被指曾向斯蒂芬妮支付13萬美元（約101萬港元）的掩口費以避免婚外情曝光，過程中涉嫌偽造商業紀錄，曼哈頓區域檢察官辦公室以34項偽造商業紀錄重罪起訴特朗普，特朗普透過辯護律師向法院聲請撤銷起訴，但遭梅爾尚駁回。梅爾尚除了定下開審日期，也宣布展開陪審員遴選程序，他預計案件會審訊約6星期。

特朗普在庭外表示：「這是一種可恥的情況。我將不得不在一個作弊的國家、作弊的城市坐上受審幾個月，這太荒謬，並且不公平。」特朗普的辯護律師布蘭奇（Todd Blanche）在庭上指出，處理特朗普4宗刑事官司的文件量龐大，時間太趕，對特朗普來說「非常不公平」，但梅爾尚稱早已經告訴律師們官司的工作量龐大，並且已試圖與之作出配合。