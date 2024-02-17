美眾院通過維族法案

【本報綜合報道】美國眾議院周四通過《維吾爾政策法案》，並通過修訂《西藏政策法案》。《維吾爾政策法案》要求行政部門增設維吾爾事務特別協調員，以保護維吾爾文化和語言；《西藏政策法案》則授權政府，反擊來自北京有關西藏的假訊息。

修訂《西藏政策法》 眾議院以414票支持、6票反對通過《維吾爾政策法案》，當中指出國會呼籲中國政府對外開放新疆維吾爾自治區，允許媒體、議員等自由訪問，並保護維吾爾和其他少數民族文化、宗教和語言，停止鎮壓、監禁等，也敦促美國政府制訂協調計劃，就人權問題加強施壓。

共和黨眾議員金映玉表示，美方必須採取行動，凝聚國際對新疆維吾爾人和其他少數民族的支持，並賦予國務院所需工具來更好應對種族滅絕。

眾議院另以392票贊成、28票反對通過一項針對2002年《西藏政策法》提出的修正案，指出美國政策為西藏與中華人民共和國之間的衝突尚未解決，西藏的法律地位仍有待根據國際法確定。上述兩個法案有待參議院審議和表決，正在休會的參議院料於本月26日重新開始議事。