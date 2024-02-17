以軍攻加薩醫院拘數十人

德貝斯

【本報綜合報道】以色列特種部隊周四突襲加薩地帶南部汗尤尼斯納賽爾醫院，聲稱拘捕數十名懷疑恐怖分子，包括部分參與去年10月7日哈馬斯襲擊以色列事件的人士。以軍在醫院內發現武器，包括炸藥和迫擊炮。

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，突襲行動是基於包括獲釋人質所得來的情報而進行，相信醫院內藏有以色列人質的遺體，哈馬斯恐怖分子亦很可能「躲在醫院內受傷的平民背後」。然而哈馬斯否認與醫院有關，否認有人質被關押在醫院內。無國界醫生指，以軍在周四曾炮擊納賽爾醫院，造成「人數不明」的死傷。

加薩衞生部發言人基德拉醫生表示，以軍早前用推土機在醫院的圍牆內挖亂葬崗，又指以軍周四衝進產科大樓搜查，之後下令超過470名員工、病人及家屬，轉往納賽爾醫院範圍內一座沒有醫療設備的建築物，當中有6名需要深切治療病人，以及3名在氧氣箱的嬰兒，他們沒有醫護人員照顧。

空襲炸死真主黨指揮官 以軍周三打擊黎巴嫩境內目標，證實在黎巴嫩南部納巴泰市（Nabatiyeh）一次空襲中炸死真主黨精銳部隊「拉德萬」指揮官德貝斯（Ali al-Debs）、一名副手和另一名真主黨成員。黎巴嫩保安部隊指，襲擊奪去7名平民的性命，他們全都來自同一個家庭，包括3名兒童。