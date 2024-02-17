俄獲反衞星武器 疑具核武能力

柯 比

【本報綜合報道】美媒近日報道，美國政府通知國會及盟友有情報顯示俄羅斯在研發新型太空核武有進展，眾議院情報委員會主席特納警告美國面臨嚴重國家安全威脅，要求白宮解密情報。白宮國家安全委員會發言人柯比周四證實，俄羅斯已獲得新型反衞星武器，但仍未投入運作，他拒絕評論該武器是否具有核武能力，總統拜登已下令就此事接觸俄方。

柯比表示，美國情報機關掌握的資訊顯示俄羅斯已經獲取反衞星武器，武器尚未運作，對人類安全不構成即時威脅，但仍然令人不安，情報人員正在分析武器資料，已經就事件諮詢盟友和夥伴。

柯比續指出，俄羅斯的反衞星能力是基於太空的，將會違反國際《外層空間條約》，該條約有130多個國家簽署，包括俄羅斯。該條約禁止在地球軌道部署核武，或任何其他類型的大規模殺傷力武器，以及以任何其他方式在外層空間部署武器。

美眾院促白宮認真解決 同日，白宮國家安全顧問沙利文向眾議院議長約翰遜、特納等國會議員作出簡報。約翰遜於會議後指出會議內容十分豐富，沙利文保證白宮會與議員保持密切的聯繫。約翰遜認為這不是一個可以拖延的問題，必須立即認真解決。克里姆林宮發言人佩斯科夫指有關俄羅斯獲得新型武器的說法是美方惡意捏造謊言，目的是促使美國國會通過更多預算，支援烏克蘭對抗俄羅斯。