俄強兵炮彈狂轟 烏勢失東部重鎮

烏克蘭頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡激戰持續，防守的烏軍為了避免完全陷入俄軍包圍，正逐步撤走。美國國家安全委員會發言人柯比周四承認，俄軍每天持續向守軍陣地推進，阿夫迪夫卡可能失守。

烏軍塔夫里亞作戰和戰略集群發言人利霍維表示，阿夫迪夫卡部分守軍因補給和撤退困難而轉往更有利位置，目前補給和撤退均出現困難，但烏軍已提前準備好一條補給線。利霍維指俄軍擁有明顯的兵力及空中優勢，不但炮彈數量佔優，且使用制導航空炸彈。目前兩軍已在市區交戰，俄軍突擊兵力不斷增加，更有坦克及裝甲車輛協同進攻。塔夫里亞作戰和戰略集群指揮官塔爾納夫斯基宣布，撤出東南郊的澤尼特陣地。

焦化廠遭炸中 毒霧瀰漫 日前抵達阿夫迪夫卡增援的烏軍第3突擊旅形容戰場猶如地獄，且充滿威脅及不穩定，但宣稱在部分地區突襲俄軍，造成敵軍重大傷亡。

第3突擊旅稱，俄軍每天向焦化廠投下60枚航空炸彈，不分日夜發射炮彈和多管火箭系統，裝甲車輛聯同步兵不斷突擊。俄軍白磷彈擊中焦化廠的燃料儲存罐起火，有毒煙霧瀰漫。

烏克蘭總統澤連斯基強調，會盡可能保存前線士兵的有生力量。

柯比指出，從烏克蘭一方得悉阿夫迪夫卡形勢十分危急，他認為阿夫迪夫卡即將淪陷與守軍缺乏彈藥有關。

美促國會批准炮彈援烏 他呼籲國會盡快通過對烏克蘭的600億美元（約4,680億港元）援助法案，滿足烏克蘭迫切的炮彈需求。

阿夫迪夫卡自2014年起要塞化，滿布防禦工事。它位於頓涅茨克州首府頓涅茨克以北10公里，因此成為烏軍打擊頓涅茨克的橋頭堡。倘俄軍佔領阿夫迪夫卡，對達成完全控制頓巴斯工業區其中兩州的目標至關重要。同時，俄羅斯總統普京能憑藉戰場勝利，從而在下月尋求連任的大選中獲得選民支持。

世界銀行周四發表報告估算，烏克蘭戰後重建10年需要4,860億美元（約3.79萬億港元），是烏克蘭去年經濟產量兩倍。報告指出，戰爭的直接損失達1,520億美元（約1.18萬億港元），集中在頓涅茨克州、哈爾科夫州、盧甘斯克州、扎波羅熱州、赫爾松州及基輔州。本報綜合報道

阿夫迪夫卡位置圖