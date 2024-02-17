金正恩藉祖父強化形象鞏權

【本報綜合報道】南韓統一部官員周四表示，北韓今年初利用已故領袖金日成的「戰時最高司令」、「社會主義大家庭的慈父」及「思想領袖」等形象，積極推進現任領袖金正恩偶像化工作，以加強體制管束、凝聚內部力量。

金正恩去年底在勞動黨全會上，提及「平定南朝鮮（南韓）全境」，令人聯想起金日成1948年9月10日在北韓政府政綱中使用的「國土完整」表述。統一部官員分析稱，此舉意在強調金正恩是繼承祖父金日成「武力赤化統一」思想的最高司令。另外，北韓上月5日舉行中央研究討論會稱，金正恩革命思想為「黨和革命的唯一指導思想」。統一部官員表示，此舉意在將金正恩思想升級為國家最高理念，塑造其思想領袖形象，從而鞏固政治地位。