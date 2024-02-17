突吹暖風 岸田欲訪朝晤金正恩 金與正：日改立場可舉行

日本首相岸田文雄有意推動與北韓領袖金正恩會面，希望透過首腦會談解決被北韓綁架日本人問題，從而挽救低迷的民望。金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正周四罕有評論事件，指只要日本為改善關係做出政治決斷，兩國完全可以共同開闢新未來。

金與正表示，只要日本放棄對北韓行使正當防衞權利指手畫腳的陋習，不再拿已解決的日本人綁架問題來鬧事，朝日就沒有理由不靠攏，岸田訪問平壤日子也會到來。惟金與正強調以上言論只是個人見解，今後須進一步觀察岸田的真實意圖，據她所知北韓領導班子沒有改善朝日關係任何構想，毫不關注雙方有否接觸。

朝稱解決綁架日人問題 日官不接受 日本內閣官房長官林芳正昨日指，日方正分析朝方的意圖，但拒絕作出評價，以免影響談判。林芳正續稱，完全無法接受金與正有關綁架問題已解決的主張，日方基於《日朝平壤宣言》，全面解決綁架、北韓核武與導彈等懸而未決事項的方針不變。南韓外交部官員稱，韓方正就日朝接觸、北韓核問題等，與日方保持緊密溝通，韓美日為北韓重返無核化軌道密切合作，但日朝接觸內容不是韓方具體可言及的事項。韓方主張日朝接觸應向有利北韓半核化，朝鮮半島和平穩定的方向前進。

平壤示好 被指企圖動搖美日韓合作 金與正的言論引發各方關注，前一天正值北韓「兄弟之邦」古巴恢復與南韓中斷65年的邦交。有日本政府人士認為，北韓強烈反對美日韓加強合作，企圖透過只與日本對話示好，可能意在動搖三國體制。日本石川縣發生強烈地震後，金正恩上月5日向岸田致電慰問。岸田上周五在眾議院預算委員會證實，正在推動日朝首腦會談。時任日本首相小泉純一郎曾於2002年9月17日訪問平壤，與時任北韓領袖金正日會談，並簽署以解決兩國問題為目標的《日朝平壤宣言》。

南韓外交部第一次官（副部長）金洪均周四與美國常務副國務卿坎貝爾通電話，雙方重申為發展兩國同盟保持緊密合作，並討論多個地區及全球問題。兩人同意與國際社會一道力促北韓放棄研發核武，嚴正應對朝俄軍事合作。本報綜合報道

金正恩 金與正促請日本放棄干涉北韓行使正當防衞權利。 岸田文雄 小泉純一郎（左）與金正日（右）會面。 金與正 朝鮮半島局勢緊張，北韓不時閱兵。