感冒引起併發症 台版非常律師病逝

陳俊翰

【本報綜合報道】患罕見遺傳疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的台灣律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰周日病逝，終年40歲。家屬定於本月27日舉行公祭，並在其社交平台代為發文，表示縱使萬般不捨，只能祈禱陳可忘記病痛，前往更美好的地方。

民進黨前日表示，人稱台版「非常律師」的陳俊翰疑因感冒引起併發症，周日凌晨逝世，該黨感到無比震驚與悲傷。該黨提到，陳俊翰的家人低調辦理後事，農曆新年期間未對外公布，當日委由民進黨黨中央代為發布消息，並感謝各界關心，希望給家屬空間處理相關事宜。

全台首位患SMA律師 陳俊翰是台灣首名罹患SMA的律師，前年取得美國密歇根大學法學博士學位，生前在中央研究院法律學研究所擔任博士後研究學者，更被民進黨提名為不分區立委，位列第16名。SMA與俗稱「漸凍人症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症不同，主要在嬰兒和兒童時期發病，因運動神經元喪失功能，會導致肌肉無力和萎縮，運動功能下降。