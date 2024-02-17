同鄉殺弟 婦追究27年有望定罪

【本報綜合報道】來自湖南的女子李海玉的弟弟1992年遭同鄉易×華拐走殺害，2020年易落網，法院卻以證據不足決定不起訴。李海玉其後持續申訴，周三終收到廣東省湛江市人民檢察院的書面告知，指易因涉嫌故意殺害其弟，移交檢察院審查起訴。

網聊套資料 曾起訴碰壁 1992年底，李海玉當年9歲的弟弟李煥平於湛江市被易×華從學校帶走。3個月後，警方在一片甘蔗地發現一具疑似屍體，後確認為李煥平。家人其後就地將屍體落葬。1997年，20歲的李海玉開始天南地北地追兇，期間被人騙過錢，更差點被拐賣，丈夫與她離婚，父親鬱鬱而終。2016年夏天，李海玉找到易×華，之後網聊3年向對方套取資訊。2020年，易×華落網後供述了作案過程，但當年埋屍的地方因多次施工，已無法找到屍體，加上案卷材料遺失，無法形成足夠證據，易×華其後獲釋。

李海玉得知消息後一直焦慮失眠，聽力也開始出問題。但她始終未放棄，想讓易×華受到法律制裁。她表示，這次易×華被移交起訴，希望能有一個確鑿的結果。據早前廣東省人民檢察院的《刑事申訴結果通知書》顯示，該院在立案覆查過程中補充了部分新證據，認為現有證據足以認定易×華殺害李煥平的犯罪事實，故將案件移交湛江市人民檢察院依法層報最高人民檢察院核准追訴。