滑雪教練南下授課 月賺過萬元

【本報綜合報道】隨着冰雪運動興起，每年冬天大批滑雪教練從東北南下「掘金」，在浙江工作平均月入可超過一萬元（人民幣‧下同，約1.1萬港元）。有滑雪教練表示，南方人上課喜歡拍照、拍片，所以他們除了教滑雪，還需要兼職攝影師。

安吉雲上草原滑雪場距離杭州市車程50分鐘，是南方最大的戶外滑雪場。今個冬季以來平時每天接待5,000多人次遊客，春節期間更高達1.3萬人次左右。在黑龍江哈爾濱體育學院滑雪專業畢業的蘇延龍，2009年成立團隊在浙江教滑雪。團隊由最初只有4個人，到目前有400多人。他表示，去年一個雪季最好的教練3個月賺到4萬多元（約4.4萬港元）。

應學生要求「兼職」拍照 杭州雪極星滑雪學校校長姜國峰4年前來浙江工作，其團隊有30名教練，其中25人來自北方，包括3名退役省隊、國家隊滑雪運動員。他指出，滑雪教練每天工作8小時，教基礎課程月入約8,000元（約8,800港元），水平高的可拿到1.5萬至兩萬元（約1.65萬至2.2萬港元）。來自遼寧瀋陽的「95後」青年代春亮原本在老家開超市，冬季兼職滑雪教練。他指，有男學生表示不需把他教得很專業，但一定要把他拍得很帥，在東北基本上沒遇過這種要求。