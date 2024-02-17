春運前半段發送旅客2.3億人次

【本報綜合報道】截至周三，全國鐵路於春運前半部分已累計發送旅客2.3億人次。國鐵集團客運部負責人稱，春節假期進入後半段，各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，增加客運能力供給，在主要熱門方向和區間及時加開旅客列車。

各地鐵路部門近日加大運力積極應對節後務工返崗客流。國鐵成都局在前日至下月5日之間加大運力，針對西南地區至瑞安、金華、永康、溫州等方向務工人員開行務工專列。國鐵西安局隔日加開漢中至廣州、深圳方向務工專列；國鐵武漢局也為大別山地區在惠州、東莞等地的務工旅客開行14天的返崗專列，送近萬人返崗務工；國鐵鄭州局前日開行784列動車組列車，安排21列夜間高鐵。黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣是外出務工人口大縣，國鐵哈爾濱局依託「公路+鐵路」無縫對接模式，為務工的旅客開闢快速返崗通道。