海南船舶載量設規限 新能源車返程難

假期尾聲一票難求 有車主苦等6天 春節假期臨近尾聲，不少遊客開始返程。不過最近數天，部分在海南自駕準備離島的旅客，卻遇到渡輪船票一票難求的情況。有新能源車車主為了上船而等了6天，有人甚至不得已搭上全部年假，把回程時間向後延長數天，預計出島客流高峰將持續至下周一年初十。

海南出島自駕車需通過「瓊州海峽輪渡管家」、「鐵路輪渡」微信公眾號預先購票，惟前日兩個平台搜尋結果顯示，秀英港、新海港的新能源車出島船票直至本月底已售罄，海口南港的新能源車出島船票也基本售罄。有車主表示，早知出島票難求，就不選擇開新能源車來。

存自燃隱憂 每船僅載18輛 有航運公司工作人員表示，新能源車在高溫暴曬或充電不當等情況下，極易自燃起火，並釋放有毒氣體，恐嚴重破壞船隻，威脅船上人員生命安全。海南省交通運輸廳、海南海事局去年底要求，新能源車登船後應在劃定區域內集中停放。船公司根據實際情況，每航次載運新能源車的數量不超過船舶載車定額10%，且總數不超過18輛。

針對新能源車出島難問題，海口市交通港航局前日表示，當日至今天的每日預約出島小車均超兩萬輛，料每日運送出島旅客約10萬人。

航班緊張 當局增海南運力 當地增開加班班次和新能源車運輸專船班次，確保新能源車運輸專船班次每日不少於3班，同時每天早上及晚間兩個時段增售新海港和秀英港出島私家車船票。

此外，為緩解春運返程航班緊張等相關問題，國家民航局日前已同意增加海南運力。周三海口美蘭國際機場增加寬體機投放10架次，達到100架次。三亞鳳凰國際機場上周六至今日計劃執行航班2,974架次，預計運送旅客逾63萬人次。該機場積極協調航空公司增加多個重點客源地航線的運力投放，多家航空公司分別更換寬體機型執飛三亞航線。本報綜合報道