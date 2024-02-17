江蘇短期辦逾3000場招聘 供百萬崗位

【本報綜合報道】江蘇省人力資源和社會保障廳前日表示，自今年春節前至4月8日，江蘇將密集舉辦3,000多場線上線下的招聘活動，計劃籌集100多萬個就業崗位。

面談問卷大數據分析市場趨勢 江蘇舉辦穩就業、保用工活動，服務對象為有就業創業意願的農村勞動者，特別是脫貧人口、長江禁捕退捕漁民、農村高校畢業生及因地震、洪澇、冰凍等受災群眾；有用工需求的用人單位，特別是重點產業鏈供應鏈企業、重要民生商品保供企業和中小微企業，及其他有就業創業意願的勞動者。

江蘇將綜合運用「面對面」走訪、網上問卷調查、大數據分析等方式，了解需求、掌握勞動力市場新趨勢，並安排專員一對一聯繫重點企業，幫助解決用工難題。此外，該省又將加強農村院校畢業生等青年職業指導，並針對大齡農民工群體精準推送一批就業崗位和技能培訓機會。

該省還將開發一批城鄉公益性崗位，對難以實現就業的困難人員托底安置。精選一批「投資小、風險低」的創業項目，向有創業意願的青年群體、返鄉農民工等精準推送。