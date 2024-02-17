台醫生平均年齡為51.5歲 最老105歲

【本報綜合報道】台灣「醫師公會全國聯合會」近日發表統計，全台醫生平均年齡為51.5歲，年齡最大為105歲。台灣兒科醫學會同時發現，兒科駐院醫生招募不易，每年預定130人，但預計今年8月1日截止時最多只能招募90人。

台灣醫生平均年齡最高的前三科別為婦產科（54歲）、家醫科（54歲）和眼科（53.7歲）；最年輕為急症科（46.9歲）、放射腫瘤科（46.9歲）、麻醉科（48.2歲）。內、外、婦、兒、急5大科，除了急症科，其餘平均年齡均超過50歲。衞福部醫事司長劉越萍指出，醫生沒有退休年齡限制，但為確保其醫療專業能力，衞福部持續與醫師公會溝通，目前透過每6年一次繼續教育，確保醫生仍可提供正確醫療服務。