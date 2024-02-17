團友遭棄富國島 年代旅遊須停業

【本報綜合報道】台灣旅行社年代旅遊被指積欠在地接待旅行社費用，導致292名報名參加越南富國島旅行團的旅客遭遺棄並受困當地。台灣交通部長王國材前日表示，年代旅遊沒有把行程安排好，非常不負責任，可依例罰款停業。觀光署昨下令當日禁止年代旅遊出團，再依《消費者保護法》勒令其停業3個月，已報名旅客可退團或轉團。

辯指越方坐地起價 年代旅遊周三晚發聲明指，事件起因為地接社WInnER不滿客人反映餐食為冷凍魚，改口要現收團費，恐嚇客人不現場刷卡付款就遺棄他們。聲明強調，年代旅遊也是受害者，此事重創其商譽，將向WInnER提告，並請求台外交部、越南辦事處共同討回旅客權益。WInnER前日凌晨回應稱，遺憾年代旅遊總經理林大鈞仍持續抹黑，目前只希望對方付清款項。

王國材批評年代旅遊不負責任，收了旅客的錢，簽證、機票和住宿都沒有處理好，把人遺棄在境外導致旅程中斷，可依《發展觀光條例》開罰，已要求觀光署處理。交通部觀光署副署長林信任稱，行政調查結果出爐前年代旅遊不得再接客。越南堅江省旅遊局表示，年代旅遊未依協議付款，但原負責接待的WInnER宣布終止服務，仍保留訂金並持續服務收費，未依規定簽訂合約，將對其罰款。