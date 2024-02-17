台2網紅自拍逃亡片 抹黑柬國判囚2年

直播假裝被追捕捱打 於記者會下跪道歉 台灣兩名網紅在柬埔寨直播造假事件，引起廣泛關注。西哈努克省初級法院前日裁定，兩人犯下煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑及每人罰款400萬柬幣（約7,700港元）。

西哈努克省初級法院指出，網紅「晚安小雞」（本名陳能釧，31歲，男性）、「阿鬧」（本名魯祖顯，34歲，男性），來柬埔寨是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強姦和人體器官交易的造假影片。「晚安小雞」和「阿鬧」於周一晚，在「晚安小雞」的Facebook專頁直播，展示自己在一幢大樓受到保安毆打的畫面。他們翌日到西港唐人街直播，「晚安小雞」在鏡頭前慌張逃跑，並聲稱受到追捕而求救。

刑滿方逐出境 「晚安小雞」和「阿鬧」在前日記者會上下跪道歉，希望柬埔寨給他們機會，利用自身流量拍攝真實的柬埔寨彌補過錯。惟西哈努克省省長郭宗朗表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，必須承擔法律責任。郭宗朗指兩人早在上月開始策劃來柬拍攝造假影片，他們於周日抵達金邊國際機場。兩人移送法辦後，要待刑滿才能驅逐出境。郭宗朗認為今次事件非常嚴重，不能只是批評教育，否則會有其他人繼續造假抹黑柬埔寨。

兩人臭名昭著 有台灣網民在Facebook專頁指控，「晚安小雞」曾在網上出售冒牌風筒，有買家收貨後一開竟然冒白煙。至於「阿鬧」在2020年擅闖高雄左營一個廢棄眷村時，撞破一對男女在性交竟當場直播，事後被當事人提告並判拘役75天。本報綜合報道