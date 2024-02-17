大陸漁船2死案 台退將憂影響防衞

【本報綜合報道】台灣金門海域周三有一艘大陸漁船因拒檢逃離不慎翻側，導致4人墮海，其中兩人死亡，事件觸動兩岸關係。台媒昨引述一名退役少將稱，金門跟廈門之間所謂邊界，只是雙方長久以來的默契，恐今次風波給大陸藉口抹掉過去建立的默契，影響防衞安全。新北市長侯友宜對傷亡表示遺憾，又稱兩岸將來可能因小事引發衝突，應思考妥善解決問題。

恐藉口抹掉航行默契 台退役少將栗正傑在節目受訪，質疑越界的不是漁船，因相關快艇裝了好幾個摩打，走私的可能性較大。他又指，今次事件關鍵在於越界，但「金門跟廈門那邊哪有甚麼界」，當年兩岸寸土必爭，在小金門旁邊的一個檳榔嶼，因沒法住人，雙方以插旗宣示，久而久之變成雙方默契的中線。

栗正傑分析，大陸或因此不再對台軍釋出善意，例如大膽島和二膽島中間那條航道是最易航行、到廈門港的最好路線，因對台方守軍太敏感，過去大陸船隻會避開該航道，從金嶼繞過去。他擔心，大陸船隻今後可能直接穿過大膽島和二膽島，看台軍敢不敢開槍。另有退役中將則批評，民進黨今次的危機處理並不合格。