大陸促瑞典以行動維護台海和平

【本報綜合報道】瑞典議會周三舉行外交政策辯論，政府發表2024年外交政策聲明。針對聲明中涉華內容，中國駐瑞典大使館周四表示，希望瑞方恪守國際關係準則，踐行對中方作出的政治承諾，以實際行動維護台海真正和平穩定。同時，該使館堅決反對借涉疆問題干涉中國內政。

反對借涉疆問題干涉內政 中國駐瑞典大使館發言人稱，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉，「台獨」分裂行徑和外部勢力縱容才是台海和平的最大威脅，要真正維護台海和平穩定，就必須堅決反對「台獨」。發言人指出，絕不接受任何人或勢力以維護台海和平為名，束縛中方遏制「台獨」分裂活動的手腳，絕不允許任何人或勢力打着和平的幌子干涉中國內部事務。

對於瑞方所謂中國迫害新疆維吾爾少數民族的說法，發言人強調純屬子虛烏有，那些攻擊新疆人權狀況的言論以及「維吾爾文化滅絕」的指摘，完全是歪曲事實、顛倒黑白。發言人表示，操弄涉疆問題抹黑中國的險惡圖謀不得人心，也不會得逞。