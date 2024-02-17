帛琉總統 爆大陸利誘棄台

稱訂滿所有酒店 年投資1.56億拉攏 南太平洋的台灣邦交國近日出現不穩迹象，繼瑙魯早前宣布斷交後，帛琉總統惠恕仁宣稱北京以訂滿所有帛琉酒店房間為利誘，換取帛琉對台斷交。台灣外交部昨日回應指，惠恕仁多次在國際場合支持台灣，形容帛琉是重要堅實盟友。

美國智庫保衞民主基金會研究員帕斯卡爾（Cleo Paskal）周四在社交平台，上載惠恕仁於上周五（9日）寫給美國參議員的信件。信中提到除訂滿所有酒店房間，北京還表示每年投資2,000萬美元（約1.56億港元），在帛琉營運佔地2英畝的遠端客服中心。惠恕仁指出，中國目的是把帛琉納入親中陣營，誘使帛琉犧牲台灣，從而破壞美國在太平洋的戰略布局。

惠恕仁籲美支持聯合協定及金援 惠恕仁呼籲美國參議院支持與帛琉等3個太平洋島國簽訂的《自由聯合協定》，並提供參與協定所需的70億美元（約546億港元）資金。不過，美國參議院周二最終只通過對烏克蘭、以色列及台灣的953億美元（約7,433億港元）對外援助計劃，而未通過上述協定相關的資金。美國於去年年底與帛琉、密克羅尼西亞及馬紹爾群島，簽署恢復為期20年的《自由聯合協定》。

所羅門群島議員倡與台重新建交 另一邊廂，所羅門群島4月17日將舉行大選，在野聯合民主黨成員、國會議員凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）周二建議，國家應重建與台灣邦交關係。2022年4月，所羅門群島與北京簽署安全合作協議，觸發澳洲、新西蘭及美國不滿。凱尼洛雷亞表示，國家此舉造成不必要緊張局勢，不符合國家利益。他稱聯合民主黨不主張取消中國作為發展夥伴地位，不過希望更多國家大使館全體人員能夠前來首都霍尼亞拉。

台灣外交部發言人劉永健周四表示，台灣一向以開放態度與各國往來，不會預設前提，外交部會認真看待此事。所羅門群島2019年宣布與台灣斷交，轉為與北京建交。本報綜合報道