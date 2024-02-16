內鬥自毀烏軍政 延長戰爭損利益

俄烏戰爭的結局會是怎樣，這是西方軍政及傳媒界正在仔細探討的課題。美國國務院國務次卿努蘭早前訪問基輔，她強調美國仍會全力支持烏克蘭對抗俄羅斯，「保障其民主、主權及領土完整」，但其實她明顯是來傳達美國政府對烏國軍、政之間衝突的憂慮。

令美國進退兩難的是，無論華府支持總統澤連斯基或武裝部隊總司令扎盧日內，都會有風險。澤連斯基是拜登及北約捧出來的，若逼退他便是出爾反爾，而且澤氏是拱手讓出烏國大量土地資源利益給美國金融財經界；如今澤氏出手安排西爾斯基接替扎盧日內，已是覆水難收。可是，華府知道扎盧日內的聲望比澤連斯基高，軍隊及民間均以扎盧日內馬首是瞻，他亦具備在軍政界發展的潛力。

援烏制俄 面臨大敗 這也說明拜登一直支持烏克蘭舉行大選，目的是以和平方式選出領導人，讓澤氏有下台階。不過，按照烏克蘭憲法，戰爭狀態下就不宜舉行大選。西方軍政界譏諷努蘭此行就像罪犯回到犯罪現場，目睹自己搞出來的一切，卻無力主宰或改變甚麼，只能任由事態以現行的規律發展下去。努蘭所代表的美國政府新保守派，其援烏制俄詭計面臨全面失敗。

扎盧日內與澤連斯基的不同之處，是澤氏仍口口聲聲要西方繼續支持，直至烏國收復克里米亞，但西方已了解到這只是幻想。扎盧日內則比較現實，他希望可以在西方支持下大力削弱俄軍，使其知難而退，或至少可以阻延俄軍在烏克蘭的擴張，賦予北約更多時間制衡俄羅斯。

對於烏克蘭軍政之間的衝突，莫斯科的立場愈來愈簡單清晰，首先是要除掉澤連斯基政權，這是可以預期的結果。然後是令扎盧日內為北約拖延戰爭，達到其可蓄力對抗及威脅俄國的計劃無法得逞。當然，如今俄方已經主導戰爭，最近也逐步在戰場上開拓近百平方公里領土。相反，烏克蘭政府甚至可能會由基輔退至西部城市利沃夫。

事實上，如今華府考慮是否延續支援烏克蘭，僅基於美國軍工及能源集團的利益，看能否再牟利，但這個前景看來不佳，首先是繼續供應武器，烏政府恐怕無力償還。此外，歐洲計劃重新與俄羅斯政府及油氣集團商議輸入俄國油氣，美國油氣出口歐洲將大打折扣。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻