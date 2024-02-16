遊63國家公園險喪命 無阻夫婦尋幽探勝

美國華盛頓州西雅圖一對夫婦多年來踏遍該國全部63個國家公園，期間甚至遇上飛機失事，卻無阻他們繼續探索自然。兩人近日在社交平台分享一則約30秒短片，簡述經歷並評點部分較為出眾的國家公園，並鼓勵人們親身前往體驗，至今獲逾2,140萬觀看次數，不少網民為此感到讚嘆。

分享體驗 野狼擦身而過 戶外內容創作者史密斯（Matt Smith）和妻子卡倫（Karen Smith）在短片中分享過往遊歷多個國家公園的經歷，認為黃石國家公園是最佳野生動物觀賞地，不但有成群野牛在他們車輛旁擦身而過，經過雪地時還遇到一匹野狼從兩人眼前跑過。另外，兩人提及布萊斯峽谷國家公園的奇形岩林「最迷人」，錫安國家公園「最獨特」，冰川國家公園和雷尼爾山國家公園均獲得「史詩般的健行路線」讚譽。而在他們心目中，山明水秀的大特倫頓國家公園在所有國家公園中的整體觀感「最好」。

九霄撞機 奇迹安全着陸 史密斯夫婦憶述，旅途中最驚險之事莫過於2011年乘搭小型飛機離開克拉克湖國家公園期間，飛行到約701米處高空與另一架水上飛機相撞，所幸雙方最終奇迹般安全着陸，兩人也無受傷。他們在短片貼文指，短片無法盡錄所有地方的美好，呼籲民眾親身體驗，尋找屬於自己的「最好回憶」。本報綜合報道