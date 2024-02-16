通過研毒品注射屋動議 溫哥華當局稱未擬設置

列治文市居民包圍市政廳高呼反對 在一片爭議聲中，加拿大卑詩省列治文市市議會周二以大比數票數通過一項動議，尋求當地衞生當局探討，在醫院設置毒品安全注射屋可能性。大批居民當天在市政廳門外抗議，高呼「不要毒品」，當中不乏亞裔面孔。溫哥華沿岸衞生局前天澄清，沒有計劃在市內設置毒品安全注射屋。

上述動議由列治文市市議員赫德（Kash Heed）提出，目的並非立即興建毒品安全注射屋，而是促使溫哥華沿岸衞生局考慮有關可能性。經投票後，動議以7票贊成對兩票反對通過，反對者分別是列治文市華裔市議員區澤光（Chak Au）及盧仙泳（Alexa Loo）。即使溫哥華沿岸衞生局認為動議可行，仍需由加拿大衞生部決定。

然而，溫哥華沿岸衞生局前天宣布落閘，理由是癮君子不會前往其他社區，加上數據顯示，毒品安全注射屋設置在高危人群密集社區效果最好，因此有關動議並不合適，將會繼續與市政府合作，評估如何加強預防用藥過量服務，不會繼續推動建立單一毒品安全注射屋。

支持動議者籲勿屈服於壓力 早在表決前，列治文市曾舉行多場諮詢會。當地居民批評一眾市議員太過倉促表決一項重要動議，期望市議會能夠放慢程序步伐，為上述複雜社會問題提供一個全面解決方案。另外，當地周一爆發抗議活動，一名支持動議女子向眾人高呼：「滾回香港吧！」

另一名支持動議的男子周二在會上提到，其兄弟2022年因吸毒死亡。他促請市議會應聽取醫學專家及相關專家意見，「而非屈服於一群根本不知道這是甚麽東西人士壓力」。資料顯示，列治文市去年共有26人因吸毒過量而死，全省死亡人數達到逾2,500人。卑詩省衞生部門負責人狄德安早前曾稱，設置毒品安全注射屋是個嘗試減少吸毒死亡人數重要工具。本報綜合報道