制華部署 菲軍艦派駐巴拉望島

甫與美聯合演習再出招 稱捍衞海上利益 南海局勢持續緊張之際，菲律賓在面向南海的巴拉望島對開海域部署一艘巡邏護衞艦，宣稱捍衞其海上利益，此舉恐將進一步刺激中國。

菲律賓海軍准將薩貢周三表示，巡邏護衞艦哈辛托號（BRP Emilio Jacinto）部署巴拉望島，將提醒所有膽敢挑戰菲律賓主權的人，強調菲方已做好準備並保持警惕，加強保護西部邊境的海上領域和利益。美國與菲律賓於南海舉行聯合海上演習數日後，哈辛托號便部署在巴拉望島。由於南海局勢持續緊張，美菲在不到3個月內，已在南海展開3次聯合海上巡邏和海上合作行動。

哈辛托號原英國退役艦 菲律賓去年根據增強國防合作協議，開放多4個基地予美軍使用，其中一個基地就在巴拉望島。哈辛托號曾在英國皇家海軍服役，期間駐守香港水域，1997年退役後連同兩艘姐妹艦轉售予菲律賓。菲律賓於2003年決定為哈辛托號及姐妹艦執行三階段升級計劃，增強近程火力等。

菲外長稱關注台海局勢 菲律賓外長馬納羅昨日表示，不應把南海緊張局勢視為中美戰略競爭結果，類似觀點無助真正了解形勢。他指一些明顯違反國際法、聯合國憲章的行為，會以戰略競爭為藉口。他還對鄰近台灣的緊張局勢表達關注，敦促各方保持直接接觸。馬納羅又指，菲方堅定地致力於中國和東南亞國家之間的行為準則談判，避免南海出現對抗。至於美菲國防「2+2」會議已在籌備當中，但舉行日期未定。本報綜合報道