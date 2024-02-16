挪威指華諜遍歐洲 構成安全威脅

助哈馬斯挑戰世界秩序

報告指出，中國情報部門透過一系列常用工具和數碼基礎設施隱藏其活動痕迹，在歐洲各地運作，並非單獨執行任務，而是得到外交官、旅遊代表團、個人、企業和特殊利益團體等協助。中國情報部門上述行動，同時依賴與中國企業的密切關係。報告又指控，中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，雖非現成武器，卻提供有助於俄軍工業的機器、車輛、電子產品和零件。報告警告，中國、俄羅斯和伊朗支持的哈馬斯等激進組織對世界秩序構成挑戰，西方面臨比去年更危險的安全形勢。