挪威指華諜遍歐洲 構成安全威脅
【本報綜合報道】挪威政府近日發表最新的安全挑戰年度報告，警告中國情報網絡遍布歐洲，已構成安全威脅。報告指出，中方所為包括窺探政治情報、開展產業間諜活動，主要透過網絡進行。
助哈馬斯挑戰世界秩序
報告指出，中國情報部門透過一系列常用工具和數碼基礎設施隱藏其活動痕迹，在歐洲各地運作，並非單獨執行任務，而是得到外交官、旅遊代表團、個人、企業和特殊利益團體等協助。中國情報部門上述行動，同時依賴與中國企業的密切關係。報告又指控，中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯，雖非現成武器，卻提供有助於俄軍工業的機器、車輛、電子產品和零件。報告警告，中國、俄羅斯和伊朗支持的哈馬斯等激進組織對世界秩序構成挑戰，西方面臨比去年更危險的安全形勢。
王毅將出席慕尼黑會議
中國外交部發言人毛寧昨日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅於今日至下周三出席第60屆慕尼黑安全會議，在「中國專場」活動上演講，結合會議主題就重大國際問題闡述中方立場，並訪問西班牙和法國，在法國舉行中法戰略對話。
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