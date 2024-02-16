微軟研發AI技術 遭多國黑客利用

【本報綜合報道】美國微軟周三發表報告，指獲俄羅斯、中國、伊朗和北韓政府支持的黑客，使用微軟出資研發的OpenAI人工智能工具來改進技能，並欺騙他們的攻擊目標。然而OpenAI和微軟都形容，黑客對這些工具的利用仍處於「早期」和「漸進」階段，尚未看到網絡間諜取得任何突破。

俄朝伊朗未回應 華斥抹黑 微軟在報告中表示，公司追蹤了隸屬於俄羅斯軍事情報部門、伊朗革命衞隊，以及中國和北韓政府的黑客組織，發現他們試圖利用被稱為人工智能（AI）的大型語言模型，來完善黑客技術。

微軟負責客戶安全的副總裁伯特表示：「無論是否存在任何違反法律或服務條款的行為，我們只是不希望那些被我們發現、追蹤並確認發動各種威脅的組織，取得這些技術。」

俄羅斯、北韓和伊朗的外交官員暫未對報告的相關指控作回應，而中國駐美大使館發言人劉鵬宇則表示，中方反對「對中國的無端抹黑和指摘」，並主張「安全、可靠、可控」的人工智能科技部署，以「增進全人類的共同福祉」。