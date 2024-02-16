俄指拜登奧斯汀健康問題 恐招核災

拜登

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全會議副秘書長波波夫（Mikhail Popov）警告，美國總統拜登能力下降及國防部長奧斯汀的健康問題，可能令美國領導層出現管理失誤而引發核災難。

波波夫接受俄羅斯《消息報》的專訪周三刊出，他指近期美國國內政治局勢緊張及嚴峻，美國國家領袖有意或無意犯下的管理失誤代價明顯增加，而且離全球災難不遠。他表示，美國並非「香蕉共和國（意指外國勢力支配的傀儡國家）」，而是一個擁有核武及宣稱是全球霸權的國家。不過，奧斯汀確診患癌及拜登年事已高，令人質疑全球安全體系及美國指揮鏈。

美媒指華府獲俄軍事新情報 波波夫稱，美國總統決定動用核武前，會與國防部長、參謀長聯席會議主席協商。決策過程是24小時不間斷運作，而奧斯汀早前隱瞞入院時，沒有人知道他的位置及誰人接替。波波夫援引報道指，奧斯汀部分職責由希克斯承擔，但她當時在波多黎各度假。波波夫形容情況令人吃驚，美國核盾牌實際上出現裂縫。

此外，美媒周三引述消息報道，美國已掌握有關俄羅斯軍事能力的新情報，涉及俄羅斯計劃在太空部署核反衞星系統。但多名高級美國國會議員在周三聽取情報簡報時強調，情報不會對美國或其利益構成直接威脅。