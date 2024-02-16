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南韓古巴正式建交
南韓外交部公布，南韓與古巴建交的消息。
【本報綜合報道】南韓與古巴周三在美國紐約交換外交文件，雙方正式建立外交關係。古巴1949年曾認可南韓地位，直至當地1959年爆發社會主義革命後，兩國中斷外交往來。當成為共產主義國家後，古巴成為「北韓的兄弟國家」，自此未曾與南韓正式建立外交關係。
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