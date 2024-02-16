朝供俄導彈攻烏 美官員促華譴責

【本報綜合報道】美國國務院負責北韓事務的高級官員朴正鉉（Jung H. Pak）周二表示，中國應對北韓破壞穩定的行為感到擔憂，並譴責北韓與俄羅斯深化合作，包括北韓向烏克蘭戰場的俄軍提供彈道導彈等舉措。

朴正鉉受訪時表示，北韓問題不只是美國的問題，也是中國的問題，中國具影響力，有責任發揮作用。美媒指出，朴正鉉的言論反映美國長期以來，對中國未能對北韓施加足夠影響力而感到失望。

朴正鉉又稱，美國暫未看到北韓任何採取直接軍事行動的迹象，但對其任何潛在行動保持警惕，包括在戰略、戰術方面以至網絡上。

指金正恩女兒接班言之尚早 近日傳出日本首相岸田文雄正加緊安排，與北韓領袖金正恩舉行峰會，尋求釋放數十年前被綁架的日本公民，朴正鉉稱美方鼓勵與朝任何形式的對話。

至於金正恩是否想讓其女兒成為繼任人，朴正鉉認為言之尚早，但顯然金正恩希望其女兒站在前方中心；又指北韓領袖一向難以預測，美方希望盡力減少意料之外的事發生。