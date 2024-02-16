金正恩 斥韓艦船侵犯海域

監督試射反艦導彈 下令加強島嶼戒備 朝鮮半島局勢劍拔弩張，北韓領袖金正恩周三指導試射海軍新型反艦導彈。他批評南韓以管制三國漁船和海洋巡邏為幌子，派遣各式戰鬥艦船侵犯朝方海域，嚴重侵犯北韓主權；警告倘敵軍膽敢侵犯朝方承認的海洋國境線，將視作侵犯主權及武力挑釁。分析認為，魚鷹-6可對在東西北方界線附近海域執行任務的南韓海軍艦艇構成威脅。

新型反艦導彈型號為魚鷹-6，導彈飛行23分20多秒後成功命中目標。金正恩對試射結果十分滿意，指示改編東海及西海艦隊海岸導彈兵營的作戰編制，要求前沿部署反艦導彈力量，徹底壓制和粉碎敵方海軍的軍事冒險企圖。金正恩下令，在敵軍驅逐艦、護衞艦、巡邏艇等艦船經常出沒的延坪島、白翎島以北邊境海域，加強軍事戒備態勢。

試射魚鷹-6導彈 可威脅韓海軍 朴正天、趙春龍、金正植等勞動黨中央委員會幹部和導彈總局局長張昌河，隨同金正恩視察。海軍司令金明食、東海艦隊司令朴光燮、西海艦隊司令方成歡等海軍高層悉數亮相。

金正恩還視察了重要軍需工廠，具體日期及地點不明，但從照片來看包括炮彈工廠。金正恩提出順應當前形勢和革命發展要求，提高軍火質量和不斷擴大生產能力。

從魚鷹-6飛行時間推測，射程約200公里左右，它可能是俄羅斯Kh35天王星反艦導彈逆向工程升級版。南韓專家推斷，魚鷹-6裝備固體燃料推動器、進氣口、雷達和紅外線光學識別器，飛行速度屬於亞音速。導彈可能搭載多模式探測器，遇上雷達干擾時改用紅外線光學識別器追蹤目標。

韓軍相關人士表示，海軍驅逐艦可用標準2艦對空導彈攔截，之後還可以通過攔截反艦導彈的防空導彈和近迫武器系統攔截，護衛艦也配備有防空導彈和近迫武器系統。

韓330官兵 赴泰參與多國軍演 此外，南韓海軍及海軍陸戰隊共派出330多名官兵，連同登陸艦露積峰號及6輛水陸兩用裝甲車等，參與本月26日在泰國舉行的第42屆「金色眼鏡蛇」多國聯合軍演。金色眼鏡蛇自1982年起開始，是由泰國及美國聯合主辦年度例行演習。

聯合軍演除了南韓、泰國及美國，日本、新加坡、印尼及馬來西亞亦會參演，中國、澳洲及印度則會參與人道主義救援減災演習。本報綜合報道