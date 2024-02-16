疑自導自演園區遇險 柬拘台兩網紅

【本報綜合報道】台灣直播主「晚安小雞」日前獨自前往柬埔寨西港詐騙園區探險，稱遭帶走凌虐後脫險，惟他被質疑自導自演。柬埔寨警方周三將他拘留，認為其影片故意損害該國形象聲譽，昨日在西港警察局召開記者會，詳細說明案件。柬媒報道指，除了晚安小雞，另一台灣網紅「阿鬧」亦落網。

影片被指損害柬國聲譽

《柬中時報》引述警方消息報道，晚安小雞所發布的影片內容都是造假的。警方調查發現，他從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，故意引導網民對柬埔寨產生誤解。報道釋出的最新照片可見，晚安小雞戴着黑帽遮住被剃過的頭髮，單手被戴上手銬，盤腿席地而坐。力挺他的阿鬧則跪在其身邊，雙雙被銬在一起，一同拿起晚安小雞直播逃跑時所穿的破衣。