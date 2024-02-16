自媒體造謠賺流量 用AI技術虛構社會事件

針對網絡訊息愈來愈多，中國互聯網聯合闢謠平台近日梳理及分析上月網上謠言後發現，內地當月涉及民生類謠言現象較為突出，部分自媒體更故意虛構社會事件，甚至借助人工智能（AI）合成技術生成虛假訊息，不僅傷害社會信任，同時造成不良影響。

誇大災害或干擾救援 經網上數據監測及網民舉報，平台發現上月謠傳民生類消息，特別是與災情及案情有關情況最為嚴重，個別自媒體為了博眼球，不惜編造誇大涉及自然災害及安全事故等不實訊息。例如，新疆自治區阿克蘇地區烏什縣上月23日發生黎克特制7.1級地震後，網上湧現「阿克蘇某小區樓被震歪了」及「重慶江北、渝北、萬州、榮昌都要發生地震」等謠言，干擾搶險救災工作。

除了謠傳災情及案情擾亂秩序，部分網民亦涉嫌虛構社會焦點混淆視聽。因應農曆新年來臨，加上學生開始放假，全國文化旅遊難免成為網上搜索焦點，平台批評有網民捕風捉影及歪曲事實，例如謠傳「『侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館』更名為遇難同胞紀念館」。即使是教育話題，平台亦發現有網民散布罔顧事實、刻意誤導公眾及抹黑高校及國家教育工作消息，例如「清華畢業生80%都出國了」。另外，緬北電騙事件曝光後，有網民宣稱知道「緬北電詐團夥背後有溫州民間資本介入」小道消息，不過經公安機關查證後發現純屬造謠者自導自演。

合成片傳新疆增建高鐵 至於造謠手段亦層出不窮，平台發現多地發生利用AI技術製造網絡謠言現象，好像「新疆多地建高鐵站」影片正正是透過軟件智能合成，再胡亂冠以地名，導致當地民眾幾乎信以為真。平台重申網民利用AI技術造謠，有意造成公眾誤解誤讀，其目的在於吸粉引流，賺取流量，不僅干擾網上訊息內容傳播秩序，還涉嫌違法犯罪。

適逢農曆新年假期來臨，部分自媒體或利用如「煙花爆竹」等社會熱門話題造謠傳謠，故意挑起矛盾、賺取流量。平台最後提醒網民，面對海量網上訊息務必保持理性及客觀態度，提高訊息辨別意識及能力，不讓謠言給年味添堵，共過歡樂祥和龍年。本報綜合報道