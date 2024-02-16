寒潮明天短暫重臨江南等地

【本報綜合報道】受較強冷空氣影響，周三中東部地區出現大風、降溫及雨雪天氣。本周末起，寒潮將席捲全國大部分地區，需注意大風降溫及雨雪天氣的影響。新疆北部未來3天有強降雪，需防範雪崩等災害。

下周一回升至25℃或以上 昨日降雨快速縮減，江西、浙江等地部分地區有中雨。冷空氣持續南下，江南等地將迎「打折式」降溫，其中東北地區、黃淮、江淮、江漢、江南、西南等地氣溫下降4℃至8℃，局部地區降溫10℃至12℃。此輪降溫後，暖空氣再發力，黃河以南多地氣溫料重回降溫前水平，甚至再創今年新高。

下周一前後，江淮至華南大部地區最高氣溫普遍回升至25℃以上，江西、福建、廣西、廣東等不少地方甚至衝擊30℃，溫暖程度堪比常年4月中下旬。

航班數據服務公司「飛常準」天氣預警數據顯示，周四在全國260多個機場中，有41個機場發布輕度霧、霾、雨天氣預警。其中，湖北省鄂州市花湖機場發布雷雨預警，或出現航班延誤。預警時效到周四晚上8時。