鐵路發送高企 單日1520萬人次

交通運輸部表示，周二全社會跨區域人員流動量逾3億人次，環比增長5.9%，比去年同期增長18.2%，比2019年同期增長25.8%，預測返程客流將在明天和下周六出現雙高峰。數據顯示春運節前15天，即上月26日至本月9日全社會跨區域人員流動量達31.1億人次、日均20,721萬人次，較去年同期增長12.5%，較2019年同期增長6.2%，創歷史同期新高。