魚骨骾喉 暴食傷胃腸 節日病求診上揚

疲於奔命 江蘇醫護叫苦 農曆新年來臨，部分民眾難免連日出席慶祝活動，例如與家人一起吃團年飯及開年飯等。江蘇省人民醫院（又稱南京醫科大學第一附屬醫院）公布，院方在年初一至年初三急症量合共突破2,000人次，包括大量醉酒、外傷、胃出血及魚骨骾喉等「節日病」患者。

一醫院單日700急症 江蘇省人民醫院平常日子收治病人不外乎患上呼吸道及心腦血管等常規疾病，一到農曆新年假期迎來各式各樣患者。急症科副主任醫生呂金如日前受訪時稱，醫院上周六至周一迎來大量病人，即使是年三十、即上周五急症數字亦沒有下降，每天平均急症量達到大概700人次左右。

談及箇中辛酸時，呂金如稱年初一至年初三搶救人數量非常大，基本上平均每天需接診40至50名危重病人。

建議特別看緊老幼 在受訪當天，他提及自己已接診4宗急性胰腺炎病例，以及膽囊炎急性發作病人，不過既然選擇成為醫生，「那就把我們的工作做好」，服務廣大老百姓。

不少求診患者由於胃部出血、胰腺炎及魚骨骾喉等消化道疾病求醫，多數是因為吃得太急促，被尖銳異物、酒精、油膩高糖飲食刺激腸胃。

急症科另一副主任醫生張剛呼籲人們應在農曆新年期間關注飲食，特別是長者，需注意魚骨骾喉問題，一旦遇到上述情況需及時求醫，不要嘗試吞嚥，否則魚骨一旦進入食道，需依靠胃鏡拔除，屆時過程就會變得複雜。

另有急診醫生提醒，農曆新年假期期間應積極預防呼吸系統及消化系統疾病，其中家長帶同兒童外出遊玩時，應警惕高處墜落及異物骾喉等意外。

內媒日前引述多名專家提到，民眾在假期不要暴飲暴食，應注意飲食多樣性。由於正值流感高峰季節，民眾出行需帶備用藥物。即使是駕駛，民眾可中途停車休息，藉此預防患上脊柱疾病。本報綜合報道