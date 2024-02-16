西門町捷運站旁爆槍戰4傷

【本報綜合報道】台灣台北市西門町捷運站旁周三凌晨有兩幫人爆發街頭槍戰，雙方互轟8槍，造成4人受傷。警方初步調查，事件起因為雙方酒後口角，繼而持槍互轟。台北市長蔣萬安昨日表示，得知消息後第一時間要求警方盡速逮捕槍手共犯，並追查槍枝來源，最後在不到24小時，將5名疑犯及3把作案手槍全數查緝到案。

拘5疑犯檢3手槍 警方調查指，23歲林姓和翁姓男子周三凌晨到成都路某大廈內招待所參加22歲林姓女友人的生日派對，席間林、翁二人互看不順眼生口角，林男聲稱身上有槍，要翁男閉嘴。翁男於是找來22歲連姓、27歲黃姓男子等人助威。散席後雙方在大廈外相遇，林男先開槍射向翁男等3人，翁男等人開槍還擊。期間林男大腿被擊中，另翁男、黃男手臂、連男右胸也中槍。之後林、翁二人乘車逃走，連、黃兩人則步行到台北憲兵隊求助。

警方到場後檢獲8枚子彈殼，並查扣作案車輛採證，之後在淡水馬偕醫院等地逮捕翁男、林男。警方根據林男口供找到協助林男棄槍的謝男，並在新莊區的公園起出犯案用的改裝槍枝。警方目前持續追查其他共犯及涉案槍枝下落。