兩岸國際

台驅陸船釀兩死案 兩岸關係再添動盪

大陸漁民在金門墮海死亡，令兩岸關係雪上加霜。 大陸漁民在金門墮海死亡，令兩岸關係雪上加霜。
大陸漁民在金門墮海死亡，令兩岸關係雪上加霜。
國台辦嚴詞譴責 陸委會稱執法無不當
台灣海巡巡防艇周三在金門附近海域驅離越界大陸漁船時，漁船意外傾覆致4名船員墮海，其中兩人死亡。海巡署承認過往類似行動未造成傷亡，今次有人死亡屬首例。國台辦事後嚴詞譴責，事件恐釀成政治議題，台灣陸委會強調海巡人員是依法執行職務並無不當，有調查結果後將通知陸方。
陸委會主委邱太三出席行政院新春團拜時表示，陸委會跟海巡署都保持跟對岸一定的聯繫，也即時讓他們知道相關情況。他提到，對岸一定會關切大陸人民越界到金門捕魚所發生的事，新聞稿已說得很清楚，希望台方有調查結果能提供給他們。海巡署已將相關情況報請檢察官指揮，相信調查一段時間後會有結果。
台指陸船趁過年撈高價魚
陸委會批評，近日多艘大陸漁船不斷進入台方限制或禁止水域，趁過年捕撈高價值魚類，嚴重侵害台漁民權益及沿岸居民生活。陸委會強調，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。海巡署則指一切皆依法行政，已將涉案人船帶回金門海巡隊調查，並報請金門地檢署指揮偵辦。台方透過渠道聯繫死者家屬協助處置，海巡署將配合地檢署調查，釐清有沒有執法過當。
由於兩名生還大陸漁民說的是四川腔與貴州腔普通話，加上情緒激動致盤問進度緩慢，金門地檢署僅能口頭指揮辦案。兩岸紅十字會均未接到上級的協助指示，但金門紅十字會人員私下建議以海難事故，而非越界捕魚處理，把兩名死者遺體盡快歸還，讓他們魂歸故里得以安息。惟檢方認為，要依正常流程與渠道處理。相關人士指大陸漁民越界，通常由海巡偵訊後移送，交金門地檢署複訊，如有必要將申請羈押在金門監獄，一般要等到判決出爐，但刑期很輕，通常是3至5個月，不會超過一年。
柯文哲呼籲兩岸談判漁權
台灣民眾黨主席柯文哲稱保護漁權是台灣政府該做的事，兩岸應針對漁權問題坐下來談。民進黨立法院黨團回應則指，問題癥結在陸方非法捕撈。
大陸官媒前總編輯胡錫進則批評，無論漁業的事是甚麼規則，台方做法引發的結果都不可接受。據統計，台灣去年1至9月共驅離652艘大陸漁船，並扣留20艘，合計裁罰1,375萬元新台幣（約342萬港元），另驅離7艘大陸違法盜沙船。本報綜合報道
海巡蛙人潛水搜救大陸漁民。海巡蛙人潛水搜救大陸漁民。
海巡蛙人潛水搜救大陸漁民。
台灣海巡近年驅逐大陸漁船事件簿台灣海巡近年驅逐大陸漁船事件簿
台灣海巡近年驅逐大陸漁船事件簿
邱太三指，有調查結果會立即公布。邱太三指，有調查結果會立即公布。
邱太三指，有調查結果會立即公布。
大陸漁船傾覆地點大陸漁船傾覆地點
大陸漁船傾覆地點
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