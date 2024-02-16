台驅陸船釀兩死案 兩岸關係再添動盪

國台辦嚴詞譴責 陸委會稱執法無不當 台灣海巡巡防艇周三在金門附近海域驅離越界大陸漁船時，漁船意外傾覆致4名船員墮海，其中兩人死亡。海巡署承認過往類似行動未造成傷亡，今次有人死亡屬首例。國台辦事後嚴詞譴責，事件恐釀成政治議題，台灣陸委會強調海巡人員是依法執行職務並無不當，有調查結果後將通知陸方。

陸委會主委邱太三出席行政院新春團拜時表示，陸委會跟海巡署都保持跟對岸一定的聯繫，也即時讓他們知道相關情況。他提到，對岸一定會關切大陸人民越界到金門捕魚所發生的事，新聞稿已說得很清楚，希望台方有調查結果能提供給他們。海巡署已將相關情況報請檢察官指揮，相信調查一段時間後會有結果。

台指陸船趁過年撈高價魚 陸委會批評，近日多艘大陸漁船不斷進入台方限制或禁止水域，趁過年捕撈高價值魚類，嚴重侵害台漁民權益及沿岸居民生活。陸委會強調，支持主管機關嚴正執法，保護民眾權益。海巡署則指一切皆依法行政，已將涉案人船帶回金門海巡隊調查，並報請金門地檢署指揮偵辦。台方透過渠道聯繫死者家屬協助處置，海巡署將配合地檢署調查，釐清有沒有執法過當。

由於兩名生還大陸漁民說的是四川腔與貴州腔普通話，加上情緒激動致盤問進度緩慢，金門地檢署僅能口頭指揮辦案。兩岸紅十字會均未接到上級的協助指示，但金門紅十字會人員私下建議以海難事故，而非越界捕魚處理，把兩名死者遺體盡快歸還，讓他們魂歸故里得以安息。惟檢方認為，要依正常流程與渠道處理。相關人士指大陸漁民越界，通常由海巡偵訊後移送，交金門地檢署複訊，如有必要將申請羈押在金門監獄，一般要等到判決出爐，但刑期很輕，通常是3至5個月，不會超過一年。

柯文哲呼籲兩岸談判漁權 台灣民眾黨主席柯文哲稱保護漁權是台灣政府該做的事，兩岸應針對漁權問題坐下來談。民進黨立法院黨團回應則指，問題癥結在陸方非法捕撈。

大陸官媒前總編輯胡錫進則批評，無論漁業的事是甚麼規則，台方做法引發的結果都不可接受。據統計，台灣去年1至9月共驅離652艘大陸漁船，並扣留20艘，合計裁罰1,375萬元新台幣（約342萬港元），另驅離7艘大陸違法盜沙船。本報綜合報道

海巡蛙人潛水搜救大陸漁民。 台灣海巡近年驅逐大陸漁船事件簿 邱太三指，有調查結果會立即公布。 大陸漁船傾覆地點