朝本年第5度射導彈 疑展性能向俄售武

南韓聯合參謀本部（聯參）昨日表示，北韓當天上午向朝鮮半島東部海域發射多枚巡航導彈，為本年第五次。有專家指出，北韓並非單純測試武器，而是為了對俄羅斯軍售而展示導彈性能。

聯參稱，韓軍於昨天上午9時探測到北韓向江原道元山市東北方向水域發射巡航導彈。美韓情報部門正在精確分析導彈參數，韓軍保持高度戒備狀態，並與美方緊密合作密切關注朝方動向。一般情況下，巡航導彈會沿「8」字形或橢圓軌迹飛向目標，但北韓昨日發射的導彈軌迹並非「8」字形。

美韓核諮商小組將開會 對於北韓本年五度發射巡航導彈，有韓軍人士推測可能與提升導彈系統穩定和打擊精度有關。有南韓專家認為，距離元山不遠的咸鏡北道吉州郡近海無人島，是北韓測試短程彈道導彈的靶場。惟北韓近日拍攝新型巡航導彈命中無人島的影片對外宣傳，意在吸引俄方視線。

南韓國家安保戰略研究院導彈中心主任張北根（音譯）指，北韓若以試驗導彈性能為目的，通常不會公開命中目標的場景，此舉可能是為了對俄軍售。

另一邊廂，南韓國防部政策室室長趙昌來（音譯）、美國國防部首席副助理部長納朗，周一在美國國防部簽署《美韓核諮商小組框架文件》。

兩國國防部將牽頭組織本年6月，在南韓首爾舉行美韓核諮商小組第三次會議。美韓擬本年中期制訂完成規劃和運用核戰略的指導方針，方針包括共享涉核敏感情報、構築安保體系、完善核危機發生時的協商程序和體系、啟動兩國領導人實時溝通渠道等。

由北韓平壤市黨委責任書記、勞動黨中央政治局候補委員金秀吉率領的勞動黨代表團，應統一俄羅斯黨邀請訪俄。代表團周一晚上啟程，將出席今日至後日召開的「爭取民族自由」首次會議。會議由統一俄羅斯黨主辦，是反對新殖民主義的多邊合作機制。金秀吉周二在莫斯科，會見俄羅斯共產黨中央委員會主席久加諾夫，討論加強兩國在軍事和其他領域合作。本報綜合報道