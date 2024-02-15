膀胱問題治療後 奧斯汀出院在家工作

國防部表示，奧斯汀於周二下午3時30分離開馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院，他康復進度十分良好，同日下午5時全面恢復職務，並已知會希克斯、參謀長聯席會議主席布朗、白宮及國會。根據醫生建議，奧斯汀在家休養並遙距工作，之後才返回五角大樓辦公室，期間他可完全存取履行職責所需的非機密和機密通訊系統。

沃爾特里德國家軍方醫院創傷醫療主任馬多克斯（John Maddox）和默薩癌症中心前列腺疾病研究中心主任切斯納特（Gregory Chesnut）發聲明指，奧斯汀去年12月的前列腺癌手術引起膀胱問題而感到不適和擔憂，於周日入院。他的病情顯示需要重症監護團隊密切監測和支持性護理，已確定了膀胱問題的原因，在周一通過非手術治療處理。他狀態良好，周二上午不再需要重症監護，病情進展良好，當日出院回家，預計他將繼續完全康復，而膀胱問題與他的癌症診斷無關。