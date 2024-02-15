日媒指華人偷渡 經墨赴美趨增

【本報綜合報道】日本傳媒周二報道，愈來愈多中國人從墨西哥偷渡美國。他們偷渡的主因包括想擺脫國內絕望的經濟狀況，有受訪者直言在國內的薪金上不去，孩子沒法上學。

或擺脫經濟壓力 美國南加州一個拘留營內上周日接收150名偷渡者，其中華人佔約四成。翌日約100人送入拘留營，其中半數是中國公民，但大部分都不會說英語。另有越南、危地馬拉和委內瑞拉人，其中一個來自山東省的家庭表示，全家先從中國前往不需簽證的泰國、飛往土耳其和厄瓜多爾，再乘車進入哥倫比亞，坐船到達隘口邊緣，再徒步逾兩天穿越雨林，到達巴拿馬後乘車赴墨西哥，再付錢獲安排越過美墨邊境。

另一名來自湖北省的27歲青年表示，他向人蛇集團蛇頭支付了500美元（約3,900港元）；根據服務內容不同，支付蛇頭的費用最高可達1,000美元（約7,800港元）。而在大多數情況下，前往美國邊境需約5,000美元（約3.9萬港元），相當於在一定規模以上的中國公司員工平均年收入的逾三分之一。