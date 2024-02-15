美眾院指打擊偷渡潮不力 彈劾國土安全部長

一票之差通過 近150年來首人 美墨邊境危機加劇美國國內黨爭，眾議院指控國土安全部長馬約爾卡斯處理偷渡潮不力。彈劾案周二以一票之差表決通過，馬約爾卡斯成為自1876年以來首位受到彈劾的內閣成員。彈劾案仍需提交參議院審議，料本月26日開始相關程序。

眾議院上周二曾對馬約爾卡斯發起彈劾表決，當時有214票贊成，216票反對，他以兩票之差避過彈劾。眾議院多數黨領袖斯卡萊斯（Steve Scalise）完成治療多發性骨髓瘤復工後周二再度表決，最終彈劾案以214票贊成，213票反對而通過，僅3名共和黨人倒戈聯同民主黨人反對。

共和黨眾議員在22頁的動議中，指控馬約爾卡斯拒絕遵守聯邦法院對邊境危機的裁決，認為他應就南部邊境偷渡潮負責。文件還指摘馬約爾卡斯誤導國會，且行事方式嚴重違反自身職責及法治，對國家和邊境安全構成持續威脅。文件批評馬約爾卡斯在國土安全部長任內，多次違反國會制訂有關移民和邊境安全法律，馬約爾卡斯的非法行為導致每年數百萬外國人非法進入美國及逗留。

總統拜登譴責眾議院通過彈劾案，直指共和黨人公然從事違反憲法的黨派偏見行為，針對一位受人尊敬的公務員來玩小政治遊戲，歷史不會善待他們。國土安全部發言人埃倫伯格表示，眾議院共和黨人為了政治利益而踐踏憲法，而不是努力解決邊境嚴重挑戰，他們的所作所為將由歷史銘記。

參議院多數黨領袖舒默辦公室指，眾議院彈劾經理將向參議院提交彈劾條款，參議員將在收到彈劾案後翌日宣誓就任審訊陪審員，由參議院臨時議長默里（Patty Murray）主持。由於參議院由民主黨控制，並需三分之二多數票贊成才能通過彈劾，美媒估計民主黨會快速完成審訊，並否決彈劾。

拘南部邊境人蛇數目回落 美國海關及邊防局（CBP）周二公布，今年1月美墨邊境的拘捕偷渡者次數較前一個月大減一半，是拜登任內第三低的月份。CBP於今年1月在南部邊境作出124,220次拘捕，較去年12月的249,735次減少50%。本報綜合報道