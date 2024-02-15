烏新軍頭：轉攻為守 消耗俄軍

【本報綜合報道】新任烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基周二向德國電視台承認，目前烏克蘭前線戰況艱難，烏軍將轉攻為守來消耗俄軍，希望戰事很快就可以結束。

西爾斯基指出，俄軍幾乎沿着整個前線推進，烏軍已從進攻改為防禦，目的是利用防禦工事、技術優勢、使用無人機、電子戰手段和維持防線優勢，消耗敵軍力量，給敵人造成最大損失。他還說，戰事必須以烏克蘭確保其邊界安全的情況下結束，所有其他選擇都不會被考慮。被問到為何希望烏克蘭能盡快結束衝突時，他稱根本沒有其他出路，必須結束衝突，每個人、整個社會必須團結在取勝這個共同目標周圍。

本月9日，西爾斯基就任後立即提出今年作戰重點及優先事項，包括所有軍事管理部門、部隊要有明確及詳細的行動計劃，並會考慮前線對國際夥伴援助之最新武器的需求。

西爾斯基亦要求軍事管理部門人員必須知悉前線情況及掌握管轄區形勢，強調引入無人系統、現代化電子作戰等新技術在戰術方面有助取勝，只有改變及持續改善戰鬥手段及方法才有機會成功。

烏稱擊沉黑海俄登陸艦 烏克蘭總參謀部及國防部情報總局昨稱當天上午使用自殺式無人艇，擊沉在黑海的俄羅斯海軍大型登陸艦凱撒‧庫尼科夫號（Caesar Kunikov）。烏媒指曾有俄羅斯直升機在該海域搜索，俄羅斯國防部未證實有艦艇沉沒。

烏軍以消耗俄軍為目標。

（Getty Images圖片） 西爾斯基