特朗普曾下令美退北約 倘返白宮或推成員國分級制

記者新書引述美前高官披露 美國前總統特朗普在本年大選年躊躇滿志，希望擊敗爭取連任的總統拜登並重回白宮。一本將於下月出版的新書披露，特朗普曾於2018年下令讓美國退出北約。他同時認為台灣太小，無法抵抗中國，對美國而言亦微不足道。

名為《大國回歸》（The Return of Great Powers，暫譯）的新書由美國記者修托（Jim Sciutto）撰寫，內容包括多名特朗普政府高官的訪談，包括前國家安全顧問博爾頓、前白宮幕僚長凱利等。

指台微小難抗陸 書中披露，博爾頓相信一旦特朗普重返白宮，會試圖退出北約，北約將處於真正的危險之中。博爾頓指特朗普有次在白宮橢圓形辦公室舉起記號筆筆尖，說：「那是台灣。看看這個辦公桌，那就是中國。」博爾頓解釋，特朗普的觀點是台灣太小，無法成功抵禦中國的攻擊，對美國亦不足為道。

反對於韓日駐軍 凱利則指，特朗普對美國安全承諾的蔑視延伸到與南韓和日本的共同防禦協議，關鍵是他認為北約毫無意義，並堅決反對在南韓或日本駐軍作為威懾力量。他透露，特朗普覺得俄羅斯總統普京是好人，北韓領袖金正恩也是好人，是美國把北韓逼到牆角，對特朗普來說似乎是美國在刺激他們，如果沒有北約，普京就不會做某些事情。

凱利憶述特朗普在2018年的北約峰會期間總是咆哮、胡言亂語、上躥下跳，而且常常會說「好吧，我比他們聰明」。凱利當時嘗試向特朗普解釋北約的重要性，惟特朗普堅持己見。一名前高官指，特朗普向時任參謀長聯席會議主席米利和時任國防部長埃斯珀下令，要求美國退出北約。雖然二人強烈反對，但認為特朗普的指示是合法命令，所以仍制訂執行退出北約的計劃。

英媒周二刊登前白宮國家安全委員會幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）專訪，他揚言在特朗普重返白宮後，將推動北約成員國分級制度。凱洛格指，如果有北約成員國沒有履行持續把至少2%國內生產總值（GDP）用於國防的支出承諾，他會主張相關國家不能再受到《北大西洋公約》第5條保護，條款列明針對任何一個北約成員國的武裝攻擊，會視為對全體成員的攻擊，北約必須作出適當回應。

凱洛格還稱，會向特朗普建議於2025年6月召開北約會議，討論聯盟的未來，北約最終可能變成分級制聯盟，根據履行《北大西洋公約》條款的程度，部分成員國可享有更多的保護。凱洛格揚言，一旦特朗普於今年11月當選美國總統，就會向北約發出警告，讓成員國準備好應對上述會議。本報綜合報道

特朗普希望重回白宮。 凱洛格 新書訪問多名特朗普時代高官。 特朗普曾認為台灣微不足道。 修 托