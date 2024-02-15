湖北大學出價330萬「安家費」搶人才

科研經費最高達3300萬

湖北大學微信公眾號周一發布人才招聘公告顯示，學校將深入實施人才強校戰略，誠邀各類人才，包括在國內外本學科領域具有崇高聲譽和極大影響力，取得卓越學術成就的院士等大師級學者、專家學者，以及取得優秀研究成果的青年人才。大學要求各類人才年齡一般不超過40至55歲，提供年薪從25萬至100萬元（約27.5萬至110萬港元）不等，科研經費一般從30萬至160萬元（約33萬至176萬港元），最高可達3,000萬元（約3,300萬港元），學科急需人才可一事一議。