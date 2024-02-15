內地混種禽流感奪命 世衞指人傳人風險低

同染H3N2 H10N5 63歲婦不治 國家疾病預防控制局上月公布，一名女病人去年12月在浙江省醫療機構住院接受治療期間死亡，經檢測後證實屬於一宗H3N2流感與H10N5禽流感病毒混合感染病例。世界衞生組織前天發聲明強調，上述禽流感病毒人傳人風險較低。

世衞上月27日收到中國國家衞健委通知後得悉，內地出現一宗人類感染H3N2流感及H10N5禽流感病毒混合個案，屬全球通報首宗人類感染上述禽流感病毒病例。在聲明中，世衞指中國政府事後已採取相應監測、預防及進一步控制措施，包括展開風險評估和流行病學調查、加強監測醫療機構、追蹤和監測密切接觸者及尋找病例等。

促減少接觸家禽 患病即求醫 談及H10N5禽流感病毒到底會否人傳人時，世衞重申大多數人類感染禽流感病毒都是由於接觸受感染家禽或受污染環境，現有流行病學訊息表明，H10Nx禽流感病毒尚未獲得在人際間持續傳播能力，即代表人與人之間傳播可能性較低。考慮到人類感染其他H10Nx禽流感病毒情況零星發生，世衞強調監測工作非常重要，有利追蹤病毒到底是如何傳播。

針對亞洲近期不斷傳來家禽及野生鳥類爆發禽流感報告，加上多地正值農曆新年，世衞警告禽類貿易及人員流動等因素均會增加人類接觸禽流感病毒風險變高，民眾應少接觸可能受感染家禽及環境，保持手部衞生並遵守一般性食品安全建議，在接觸或處理家禽時做好自我防護，在患病或接觸可能受感染動物或環境後求醫。

根據中方通報，該名女死者是安徽省宣城市人，生前患有多種疾病。她2023年11月30日出現咳嗽、喉嚨痛及發燒等症狀，直至同年12月2日因病情加重獲當地醫療機構收入救治。相隔不足一周，她獲轉送浙江醫療機構治療，直至同月16日死亡，終年63歲。本報綜合報道