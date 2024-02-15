與台海巡金門追逐 大陸捕魚艇4員墮海兩死

【本報綜合報道】台灣海巡署昨日通報，海巡艇當天下午在金門附近海域發現一艘大陸籍快艇越界捕魚，雙方追逐過程中，大陸快艇4名船員墮海，其中兩名船員獲撈起搶救後不治身亡。

海巡署第九海巡隊編號CP1051巡防艇，昨日下午約1時45分在金門北碇東1.2海里海域巡邏時，發現大陸籍無船名快艇越界捕魚，於是執行驅離作業。海巡署指快艇蛇行拒檢時船員不慎落海，巡防艇於是緊急救援，兩名快艇船員緊急送往衞福部金門醫院搶救後仍不治。

至於另外兩名生還大陸船員，目前仍在金門海巡隊接受偵訊，全案報請金門地檢署檢察官相驗與調查。海巡署第十二巡防區指，該署農曆新年期間指揮金門海巡隊巡防艇，重點防堵金門復國墩海域不明大陸籍快艇越界作業。

國台辦強烈譴責台方

4名大陸船員來自四川省及貴州省，一同前往福建省打工，彼此並不熟悉。海巡隊稱，兩名死者年齡介乎30歲至60歲，將透過管道聯繫死者家屬處置。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，陸方對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對農曆新年期間發生一宗嚴重傷害兩岸同胞感情惡性事件，向台方表達強烈譴責。