湖南河南安徽 去年結婚宗數止跌勢

避開龍年「寡年」 亦有人疫後趕生B 早在情人節前夕，全國多地去年婚姻登記大數據相繼出爐，其中湖南省瀏陽市終止連續多年下跌勢頭，安徽省淮北市新人人數增長明顯。多地政府官員估計，由於龍年屬不宜結婚「寡年」（又稱「無春年」），正好促使一眾新人提早一年結婚，一旦有喜甚至可能誕下龍BB。

一眾結婚登記人數錄得增長地區中，湖南省瀏陽市2014年結婚登記人數達到超過1.2萬對，之後呈現逐年下降趨勢，2016年開始跌破一萬關口。當地去年全年辦理結婚登記數字達到5,443對，與2022年4,985對相比增長接近一成。

淮北登記離婚增38% 被問及當地新人人數為何回升時，瀏陽市民政局婚登中心主任張劍估計主要是受大環境影響。他解釋，2023年是新冠疫情防控結束後首年，故釋放因疫情而推遲結婚需求，加上本年屬「寡年」，或導致人們提前一年結婚。

安徽淮北去年辦理結婚登記逾2.1萬對，同比增長超過九成，同時離婚登記錄得4,618對，同比增長約38%。若從年齡分布來看，當地去年結婚新人以25至29歲居民為主，該年齡層男性佔去男性總數約33.54%，女性亦達30.16%。

在河南省許昌市，當地去年共有逾2.4萬對新人辦理結婚登記，與2022年相比增加4,997對。許昌市民政局相關工作人員解釋，當地結婚人數增加與傳統習俗，以及市政府持續推動婚姻登記工作訊息化等原因有關。

該名工作人員補充，龍在中國傳統文化擁有特殊地位，2024年正正屬於甲辰龍年，很多年輕夫妻難免會選擇趁此機會生下龍BB，正是當地結婚人數上升原因之一。根據《中國衞生健康統計年鑒》資料顯示，全國在上一個龍年即2012年出生人口由2011年1,785萬增至1,973萬，總數甚至超越2016年二胎開放首年。本報綜合報道