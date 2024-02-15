雲南督查獻車飯陋習 處分多人

【本報綜合報道】雲南省玉溪市江川區曾盛行「獻車飯」，每到農曆新年期間，家家戶戶都將車輛開到路上或廣場上，對其燒紙、點香、跪拜，造成交通堵塞以及大量垃圾，形成安全隱患問題，亦污染當地的生態環境。當地在全區就「獻車飯」等陳規陋習問題開展專項督查，先後於上周六及周日以圖片形式通報督查情況。