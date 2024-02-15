雲南督查獻車飯陋習 處分多人
【本報綜合報道】雲南省玉溪市江川區曾盛行「獻車飯」，每到農曆新年期間，家家戶戶都將車輛開到路上或廣場上，對其燒紙、點香、跪拜，造成交通堵塞以及大量垃圾，形成安全隱患問題，亦污染當地的生態環境。當地在全區就「獻車飯」等陳規陋習問題開展專項督查，先後於上周六及周日以圖片形式通報督查情況。
迷信導致交通及垃圾隱患
自江川區紀委監委緊盯陳規陋習開展監督檢查以來，「獻車飯」問題有所改善，逐步形成良好社會氛圍。全區前年共處置5件黨員參與「獻車飯」封建迷信活動問題線索，給予一人黨內警告處分，批評教育4人；交辦區教體局給予參與「獻車飯」的兩名教師警告處分。
玉溪市政協主席李勁松去年3月指出，玉溪市涉及農村精神文明建設和移風易俗的一些問題仍存在，各縣市區要對標對表，深入摸排狀況、調查研究，因地制宜確定協商重點，選準協商議題。江川區方面指，各鄉鎮、街道以至各部門需加強對移風易俗工作宣傳、教育、引導，杜絕此類事件發生。區移風易俗專項督查組將繼續加大相關督查力度。
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