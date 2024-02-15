西安秦始皇陵門票熱賣 大唐不夜城客滿

春節假期首日西安旅遊訂單同比增長194%，門票訂單量同比增長430%，旅遊搜索熱度環比另上漲294%。西安市公安局周一發布旅遊提示，截至當日傍晚6時，鐘鼓樓廣場、北院門文化風情街、南門周邊、大唐不夜城及大唐芙蓉園景區、小寨商圈周邊，人流量、車流量已趨飽和。上海多個景點亦迎來大客流，臨港地區各景點及周邊車流量周一逾1.6萬輛，主城區人流數逾5.7萬人，部分熱門景點周邊路口採取限制車輛進入的措施。