返程高峰 廣鐵單日發送逾191萬人次

廣東地區客流增逾60%

廣鐵集團預計周二發送旅客當中，廣東地區佔116.9萬人次，同比增長60.3%；湖南地區預計發送旅客54.8萬人次，同比增長17.4%。廣鐵集團管內到達客流周二預計高達187.1萬人次，同比增長43.6%。其中，廣東地區預計到達120.4萬人次，同比增長47.6%，廣州南站預計到達30.9萬人次，深圳北站預計到達20.9萬人次。廣鐵集團客運部門負責人表示，從當前售票情況看，周二起探親流、務工流、旅遊流出現重疊，客流主要集中在京廣、滬昆、廣深港、貴廣、杭深、海南環島等線路。