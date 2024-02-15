三亞度歲 回京機票索萬元招怨

海口船票遭倒賣 警拘3黃牛黨 適逢農曆新年假期，內地部分旅客選擇前往海南島旅遊，卻發現離開三亞市機票索價超過一萬元（人民幣‧下同，約1.09萬港元），被迫繼續滯留。與此同時，海南省海口市警方近日發現，有人在此期間透過大量倒賣（俗稱炒黃牛）市內新海港及南港過海船票非法獲利，一共抓捕3名疑犯。

來自北京市的周女士選擇在海南省三亞市過年，卻沒有提前購買回程機票。她日前受訪時稱，自己一直留意回程機票價錢，卻發現由三亞返回北京需1萬元以上，「價格愈來愈離譜，這價格我都可以去趟歐洲了」，下次一定提早購買往返機票。

經濟艙售罄 餘公務艙票 另一名網民提到自己前來三亞時，一張機票只需1,000元（約1,090港元），詎料回程機票索價過萬元以上。內媒查閱相關平台後發現，由三亞飛往上海市明天及周六機票，經濟艙幾乎售罄，餘下公務艙機票價錢均在1.4萬元（約1.53萬港元）以上。

海南省旅遊和文化廣電體育廳昨天解釋，受市場供需關係影響，客流高峰期機票較為緊張，年初七、即明天之前飛往國內主要目的地城市機票已基本售罄，剩餘小量機票主要以高艙位機票為主。另有航空公司承認，部分機票價格的確需要過萬，主要是公務艙。

針對上述情況，多間航空公司建議，沒有提前購買機票遊客應避免從三亞直飛，可考慮從海口及博鰲鎮出發，也可先從海口出發，再到附近城市轉機。

此外，海口警方亦在農曆新年前加強巡查，藉此打擊加價倒賣票等違法行為。經調查，警方早前證實疑犯付××等人因發現海口過海船票在假期時供應緊張，曾在網絡上發布訊息，以每輛汽車加價800至1,200元（約872至1,308港元）價格幫助他人搶購過海船票，一共倒賣18張船票，非法獲利2萬多元（約2.18萬港元）。

海口警方重申，民眾購買車船票應通過官方渠道，不要輕易相信所謂內部人員及黃牛票，避免遭受經濟損失，更不能心存僥倖，為了賺取收益而觸及法律紅線。本報綜合報道